Artista Olivia Addams luptă împotriva bullyingului Olivia Addams lanseaza o noua poveste in versuri și imagini profunde, cea a piesei „Are we there“. In clip, artista ia chipul unei adolescene implicate in diferite situații conflictuale. Chiar daca, inițial, nu reacționeaza, imaginea victimelor o afecteaza emoțional și o transforma dintr-o prezența impasibila in una care ia atitudine și se implica pentru a schimba lucrurile in bine. Astfel, Olivia continua demersurile de conștientizare și lupta impotriva bullyingului, pe care a inceput-o anul acesta atat prin piesele ei, cat și prin rețelele de socializare. Piesa „Are we there“ a fost compusa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

