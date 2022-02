Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul lui Manchester United , Mason Greenwood, a fost eliberat pe cauțiune, dupa ce a fost arestat sub suspiciunea ca și-a violat iubita, potrivit BBC. Tanarul in varsta de 20 de ani a fost arestat sub acuzația de viol și amenințare cu moartea, in urma acuzațiilor de pe rețelele de socializare.…

- O delegație de parlamentari ai legislativului UE a vizitat luni zona de est din Ucraina in ceea ce ei au spus ca este o demonstrație de solidaritate in fața amenințarii armatei ruse de la granița.Un grup multipartit format din noua parlamentari, condus de președintele comisiei de afaceri externe David…

- Romanii vor putea face stagiu militar, fara a fi obligatoriu, a anunțat ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu. Ministrul a facut aceasta precizare duminica, 30 ianuarie, la postul Prima Tv. Ministrul Dincu a respins, pe aceasta cale, ideea ca serviciul militar poate redeveni obligatoriu in Romania.…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat in urmarire internationala pentru ca se sustragea executarii unei pedepse cu inchisoarea, a fost prins in Grecia. „La data de 29 ianuarie a.c., in urma activitatilor investigative efectuate de Inspectoratul de Politie Judetean Brasov, cu sprijinul Inspectoratului General…

- Rusia declara inadmisibil sa se desfașoare exerciții NATO langa granițele sale, anunța presa de la Moscova. O declarație in acest sens a venit de la Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei. „Acest lucru este inadmisibil. Se desfașoara manevre ample ale forțelor armate ale…

- Dupa ce Florin Cițu (fost premier și fost ministru al finanțelor) și Adrian Caciu (ministru al finanțelor) au schimbat replici indirect, Marcel Ciolacu a intervenit și a precizat ca romanii așteapta lucruri serioase. Reacția lui Marcel Ciolacu ”Haideti sa depasim zona de declaratii politice si de fandoseli,…

- Polonia intentioneaza sa inceapa marti construirea unei bariere permanente la frontiera externa a UE cu Belarus, relateaza dpa. De luni de zile, mii de migranti incearca sa ajunga in UE, de obicei prin Belarus pana in Polonia sau statele baltice. Minsk-ul este acuzat ca a incurajat mii de migranti din…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat luni ca ar fi periculos sa presupunem ca pandemia de Covid-19 este aproape de sfarșit. Anunțul vine dupa ce unele studii au aratat ca Omicron reprezinta ultimul val cu infecții grave. Cu toate acestea, Tedros Adhanom Ghebreyesus a spus ca anul…