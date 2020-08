Dupa ce luna trecuta a lansat cel de-al treilea single al sau, Hypnotized, care a avut sprijin din partea mai multor playlisturi cheie precum Spotify New Pop UK, Apple Music New music daily, Filtr New music friday și a primit, de asemenea, peste 2 milioane de reacții la radiourile din Irlanda, artista KEHLI revine cu un nou hit, Ur so cool, feat. Louis III, un artist R&B extrem de talentant. Cei doi artiști imbina nunațe pop progresive cu un sound R&B inedit care continua direcția fresh și vibranta a lui KEHLI. “Sunt fericita ca aceasta colaborare a devenit realitate, producerea piesei Ur so cool…