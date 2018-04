Stiri pe aceeasi tema

Ionela Prodan va fi depusa marți la Cimitirul Bellu a declarat prietena ei, cantareața de muzica populara Elena Merișoreanu. Aceasta a daugat ca mama Anamariei Prodan va fi inmormantata imbracata in costum popular. Decedata, luni seara, la Spitalul Universitar de Urgența Elias, Ionela Prodan va fi depusa…

Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a murit luni, la ora 21:00, din cauza unui stop cardiorespirator iresuscitabil, precizeaza Spitalul Elias, unde aceasta era internata de o luna ca urmare a "acutizarii unor afectiuni cronice"."Doamna Ionela Tanase (Prodan) in varsta de 70 de ani…

