- Scriitoarea Margaret Atwood a primit o rara distinctie din partea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, relateaza vineri Press Association. In cadrul unei ceremonii de investitura desfasurata vineri la Castelul Windsor, autoarei canadiene i-a fost oferit titlul Order of the Companions of Honour…

- Americanca Lindsey Vonn, schioarea cea mai mediatizata din ultimul deceniu si detinatoarea recordului de victorii in Cupa Mondiala feminina de schi alpin, va intra in posesia Premiului Printesa de Asturia pentru Sport, chiar in ziua in care va implini varsta de 35 ani, informeaza

- Americanca Lindsey Vonn, schioarea cea mai mediatizata din ultimul deceniu si detinatoarea recordului de victorii in Cupa Mondiala feminina de schi alpin, va intra in posesia Premiului Printesa de Asturia pentru Sport, chiar in ziua in care va implini varsta de 35 ani, informeaza agentia EFE. Evenimentul…

- Actrita si cantareata Diahann Carroll, deschizatoare de drumuri pentru actritele de culoare din industria de televiziune americana, devenita cunoscuta pe plan international odata cu rolul din serialul ''Dynasty'', in anii 1980, a decedat vineri, la varsta de 84 de ani, informeaza agentiile…

- Actrita si cantareata Julie Andrews, celebra pentru rolurile din „Mary Poppins” si „The Sound of Music”, a primit luni trofeul onorific Leul de Aur la Festivalul de la Venetia, unde a declarat ca se considera binecuvantata pentru ca si-a dedicat viata cinematografiei.

- Actrita Julie Andrews, protagonista unor filme celebre si foarte indragite, precum "Mary Poppins" si "The Sound of Music", a declarat ca se simte "binecuvantata" cu o cariera indelungata si ilustra in cinematografie, luni, in cadrul unei ceremonii in care artista britanica a fost recompensata cu…

- Populara actrita americana Kirsten Dunst a primit o stea joia trecuta, la 29 august pe Walk of Fame, dupa ce a declarat ca Hollywoodul nu o pretuieste la justa ei valoare, potrivit ziarului spaniol La Vanguardia. Kirsten Dunst a primit totusi o stea dupa 25 de ani de cariera, avand in…

- Poeta Ana Blandiana va fi recompensata cu Premiul "Cununa de Aur" 2019, distinctia principala a festivalului "Serile de poezie de la Struga", Macedonia (21-28 august).De asemenea, ea va fi omagiata la Bogota, intre 2 si 6 septembrie, la Festival Internacional de Literatura del Gimnasio Moderno…