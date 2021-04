Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a provocat un accident grav in Gorj, in urma caruia doua persoane au murit si alte trei au fost ranite. Soferul, care era beat, s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Din primele informatii a reiesit ca soferul…

- O patrula din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Vama a oprit pentru control pe D.J. 176 in comuna Moldovita, autoturismul condus de un localnic de 46 de ani. Din verificarile efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 46 de ani nu detine permis de conducere pentru…

- In orașul ucrainean Zaporojie, o șoferița a urcat beata crița la volan și a distrus tot ce i-a stat in cale. Initial a tamponat doua automobile, apoi a urcat cu mașina peste separatorul de sens și a culcat la pamant toate panourile publicitare.

- Un șofer baut s-a urcat la volan și a provocat un accident, pe data de 24 februarie, in jurul orei 22:00. Acesta a lovit mai multe mașini ce erau parcate regulamentar pe marginea drumului. Accidentul a avut loc in județul Iași, localitatea Rediu. Accident provocat de un avocat Șoferul baut ce s-a urcat…

- Adolescența este perioada din viața cand totul ți se pare posibil și ești deschis la orice provocare. Așa au crezut și trei baieți din Campia Turzii, cu varste de 15 și 16 ani, care s-au urcat intr-o mașina și au pornit in aventura. Insa aceasta s-a terminat, așa cum era de așteptat, nu tare bine. …

- Polițiștii din cadrul Secției 15 Poliție Rurala Vatra Dornei au fost sesizati la 112 ca pe raza comunei Iacobeni a avut loc un accident rutier. Cu ocazia deplasarii la fata locului, pe raza comunei Iacobeni sat Iacobeni, polițiștii au identificat un autoturism care se afla in afara parții carosabile…

- Un accident teribil a avut loc in Iași, in comuna Lungani, acolo unde un baiat de 11 ani s-a urcat in mașina tatalui sau și a pornit la drum. Minorul nu a apucat sa parcurga un drum foarte lung, caci așa cum era de așteptat, a provocat un accident. Un minor, pericol public pe șoselele […] The post Tragedie…

- Un baiat de 8 ani, din comuna Lungani, a gasit mașina tatalui deschisa in curte, s-a urcat la volan și a plecat in tromba.Totuși, copilul nu a ajuns departe, pentru ca, in timp ce gonea pe strazile comunei, a lovit un alt baiat aflat pe marginea șoselei.Baiatul de 8 ani a fost transportat la spitalMartorii…