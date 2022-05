Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Daniil Berman a declarat pentru Interfax ca Maria Alehina nu se mai afla pe teritoriul Rusiei.Nu sunt disponibile detalii concrete despre cum a iesit din tara in pofida faptului ca se afla sub supraveghere si nu se stie unde se afla in prezent.Au circulat informatii neconfirmate ca Maria Alehina…

- O membra a grupului contestatar rus Pussy Riot, Maria Alehina, a anunțat ca a fugit deghizata in livratoare de mancare.Maria Alehina a fost condamnata in septembrie la un an de ”restrictii” ale libertatii - control judiciar, interdictie de circulatie pe timpul noptii si interdictie de a parasi Moscova…

- Lidera formației ruse Pussy Riot, cunoscuta opozanta a lui Putin, a reușit sa fuga din Rusia, deghizata in curier al unei firme care livreaza mancare la domiciliu, informeaza Digi24 . Maria Aliokina, in varsta de 33 de ani, și colegele ei de trupa au intrat pentru prima data in atenția autoritaților…

- Dupa mai bine de un deceniu de activism, Maria Aliohina, lidera trupei Pussy Riot, a parasit Rusia trecand neobservata prin fața polițiștilor, dupa ce s-a imbracat intr-un curier care livreza mancare. Incercand sa scape de represiunea la care era supusa in țara sa, Alyokhina a travesat Belarusul și…

- Avocatul Daniil Berman a declarat pentru Interfax ca Maria Alehina nu se mai afla pe teritoriul Rusiei.Nu sunt disponibile detalii concrete despre cum a iesit din tara in pofida faptului ca se afla sub supraveghere si nu se stie unde se afla in prezent.Au circulat informatii neconfirmate ca Maria Alehina…

- Hanna Liubakova, ziarista din Belarus stabilita in Lituania, descrie ce a aflat ca se intampla in țara unde regimul Lukașenko s-a aliat cu Vladimir Putin. Nu poti compara Belarus cu nimic din Europa. E o dictatura in care nu poti protesta deschis. Si, in ciuda acestor luni pline de represiune, a faptului…

- Primarul din Vilnius a scris cu mana lui un mesaj pentru Vladimir Putin: "Haga te asteapta!". Lituania va cere Curții Penale Internaționale sa investigheze crimele de razboi și crimele impotriva umanitații comise de Rusia și Belarus in Ucraina.

- Peste 65% dintre belarusi au votat duminica in favoarea amendamentelor la Constitutie propuse de presedintele Aleksandr Lukasenko, a anuntat Comisia electorala centrala a acestei foste republici sovietice. Problema ce a fost supusa la vot viza adoptarea sau nu a acestor amendamente ce ar permite intarirea…