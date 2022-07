Stiri pe aceeasi tema

- Starul pop, Rihanna,de 34 de ani, este cea mai tanara femeie miliardara din Statele Unite, conform listei Forbes 2022. Averea acesteia se ridica la valoare de $1,4 miliarde de dolari. Dupa Rihanna, urmatorul cel mai tanar miliardar de pe lista Forbes este Kim Kardashian, de 41 de ani, care are o avere…

- Cantareața americana Jackie Evancho a marturisit ca la varsta ei de 22 de ani a ajuns sa aiba oasele ca cele ale unei persoane de 80 de ani, potrivit medicilor. Totodata, artista a dezvaluit și cauza. Se pare ca sufera de tulburari de alimentație de 7 ani și acum este pregatita sa faca o schimbare.

- Adele și-a incantat fanii in Hyde Park, in Londra, cu primul sau concert public din ultimii cinci ani, potrivit BBC. La un moment dat ea a oprit concertul pentru ca a observat in mulțime un fan care avea nevoie de ajutor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țara. Artista iși ține mereu fanii la curent cu ceea ce se intampla in viața ei, iar de aceasta data a vorbit despre relația pe care o are cu tatal sau. Mai exact, aceasta a povestit ca primește foarte multe sfaturi de la cel care i-a…

- Invitat la podcastul lui Catalin Maruța, Cosmin Seleși a povestit despre momentul in care fiul sau, Tudor, a fost diagnosticat greșit cu sindromul Down. Prezentatorul TV s-a speriat cumplit cand primise vestea. In urma cau mai mulți ani, Cosmin Seleși a mers la psiholog cu baiatul sau Tudor, care acum…

- Halsey se confrunta cu grave probleme de sanatate. Vedeta a fost diagnosticata cu inca patru boli. Ce a marturisit celebra cantareața, dar și de cand a aflat ca starea ei nu este una buna. Artista a stat o vreme internata prin spitale, sub supravegherea atenta a medicilor.