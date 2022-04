Stiri pe aceeasi tema

- Invazia rusa în Ucraina este ”o repetare” a razboiului din Siria, a alertat marti Amnesty International, care denunta o ”înmultire a crimelor de razboi” dupa mai mult de o luna de conflict si îndeamna la abandonarea oricarei neutralitati fata de Moscova,…

- Trei explozii puternice s-au auzit azi in apropiere de orașul Liov, cel mai mare și cel mai important oraș din vestul Ucrainei. Autoritațile au recomandat populației sa se adaposteasca. Autoritațile din regiunea Liov (Lviv) din vestul Ucrainei au raportat sambata trei explozii puternice in apropierea…

- La o luna dupa invazia Ucrainei, Rusia transporta mai multe gaze naturale prin conductele care traverseaza Ucraina iar Moscova plateste in continuare toate sumele datorate pentru tranzitul gazelor spre Europa, informeaza Bloomberg.

- Cel puțin șapte incendii au fost depistate in zona de excludere a Cernobilului prin intermediul imaginilor prin satelit realizate de Agenția Spațiala Europeana, potrivit unui comunicat al parlamentului ucrainean. Incendiile forestiere au izbucnit in vecinatatea reactorului nuclear. Ucraina afirma ca…

- Protestele din Rusia au continuat în cea de-a doua zi a razboiului pornit de Vladimir Putin împotriva Ucrainei. Autoritațile ruse au arestat joi peste 1.700 de persoane, în timp ce cetațenii ieșeau pe strazile din Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe mari pentru a denunța…

- Alexei Navalnii risca inca 10 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat de catre instanța de la Moscova pentru o presupusa frauda, transmite Euronews. Navalnii s-a aflat luni la instanța din centrul de detenție unde este inchis in prezent, alaturi de avocați și flancat de mai mulți paznici. El este…

- Națiunile din Asia Centrala, Kazahstan, Uzbekistan și Kargazstan, au suferit marți intreruperi de curent in marile orașe, potrivit autoritaților și rezidenților, dupa ce o linie electrica majora din Kazahstan a fost deconectata. Rețelele celor trei foste republici sovietice sunt interconectate, iar…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment”, dar a precizat ca tara “trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei”. “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment. Romania…