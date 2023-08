Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul a fost deranjat de faptul ca agenții de paza nu lasau oamenii sa se distreze așa cum voiau. Puya a cerut de mai multe ori personalului de paza sa ii lase in pace pe participanții la concert.

- Seria Mari Orchestre ale Lumii din cadrul Festivalului Internațional George Enescu aduce pe scena Salii Palatului concerte de excepție, in interpretarea unora dintre cele mai prestigioase orchestre de pe glob. 13 orchestre straine si 3 orchestre din Roman

- Exista o scena excepționala in „Oppenheimer”-ul lui Cristopher Nolan, cea care prezinta chiar momentul testarii primei bombe atomice din istorie, in deșertul din New Mexico, SUA, in dimineața zilei de 16 iunie 1945. Din punct de vedere cinematografic, realizarea e una de manual, prin felul in care e…

- Bogdan de la Ploiești a avut parte de un moment special pe o scena din Eforie Nord. Cantarețul de manele și-a amintit de copilarie. Artistul a facut o postare pe rețelele personale de socializare, unde a vorbit despre vremea cand era doar un copil. Iata ce videoclip a pus el pe pagina sa de TikTok!

- Cele patru nopți de distracție fara limita la Neversea s-au incheiat in stil mare. Ritmurile muzicii de petrecere nu s-au mai auzit numai pe scena Balkaniada, ci au fost aduse și pe scena principala a festivalului de renumitul DJ, Salvatore Ganacci.

- Cantaretul britanic Harry Styles a fost lovit in fata cu un obiect aruncat din public, sambata, in timpul unui concert pe care l-a sustinut la Viena, relateaza luni DPA/PA Media, potrivit Agerpres.

- Fanii lui Bruce Springsteen au tras o sperietura serioasa in timpul unui concert din Amsterdam. Artistul american s-a impiedicat de o treapta si a cazut pe scena. Imediat, colegii i-au sarit in ajutor, dar cantaretul s-a ridicat fara probleme. A continuat sa cante timp de trei ore. In varsta de 73 de…

