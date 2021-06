Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile de la Asia Express sunt in toi, iar vedetele au inceput deja sa faca primele declarații. Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, au scos la iveala detalii neștiute din culisele show-ului de aventura, de pe Antena 1. Celebrul chef compara o zi din Asia Express cu ”un an la București” dar mai…

- Ilie nastase este destul de intristat de faptul ca oamenii de valoare ai Romaniei nu au nicio statuie la noi in țara. Celebrul tenismen i-a transmis un mesaj primarului Capitalei in acest sens și iși dorește neaparat o sculptura in București.

- Prietenii si rudele unui tanar de 23 ani, din orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj, care a murit electrocutat s-au intalnit in parcul din localitate si au inaltat lampioane in memoria acestuia.

- CHIȘINAU, 22 mai - Sputnik. La ieșirea din Chișinau in direcția spre Orhei se circula bara la bara. Cozile kilometrice se intind pe toate cele trei sensuri de mers pe ieșirea din oraș pana la intrarea in Stauceni. Șofrii parcurg aceasta bucata de drum in aproximativ 35-45 de minute. Contactata pentru…

- In vederea consolidarii dialogului polițiștilor cu minorii și creșterii gradului de siguranța in comunitate, politiștii au intensificat activitatile orientate spre prevenirea incidentelor neplacute si determinarea minorilor sa adopte decizii corecte, in orice situatie. In acest context, Direcția de…

- Fost membru marcant al gruparii Sportivilor, Florian Ghiorghe, zis Aladin, fratele tanarului rapit de polițiștii de la Secția 16, torturat și decedat, dupa jumatate de an, din cauze necunoscute, a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca a fugit din țara, de teama sa nu fie „executat” de poliție.

- Un tanar de 25 ani din București a fost condus la o secție de poliție și este cercetat in cazul amenințarilor cu moartea transmise actriței Maia Morgenstern. Tanarul are afecțiuni psihice, potrivit g4media.ro. Un echipaj de poliție, insoțit de mama tanarului, s-a deplasat la casa tanarului pentru a…

- Mirela Vaida a ajuns in urma cu doar cateva momente la secția de Poliție pentru a depune plangere impotriva atacatoarei sale. Vedeta TV a vorbit printre lacrimi despre incidentul din timpul emisiunii Acces Direct și despre faptul ca se teme pentru viața ei.