- Caz șocant in Italia! O prosituata romanca a fost batjocorita, batuta și sechestrata de un DJ celebru. Pe langa aceste fapte odioase, barbatul este cercetat pentru jaf și trafic de droguri, informeaza Corriere della Serra. Detalii halucinante!

- 4 ani fara Marin Moraru! 4 ani plini de lacrimi și suspine pentru familia unui dintre cei mai iubiți actori de la noi din țara. Detalii nestiute despre viața regretatului artist. Va mai amintiți celebra replica?

- In ultimele 24 de ore pe raza județului Maramureș au fost sesizate cinci cazuri de violența in familie. Acestea au avut loc la domiciliu, in doua cazuri intre partenerii de viața, iar in trei cazuri intre parinți și copii. Agresorii sunt patru barbați și o femeie cu varsta cuprinsa intre 24 și 67 de…

- Mama artistei s-a decis sa vorbeasca, dupa ce soțul acesteia le-a dat pe cele doua in judecata, fapt ce i-a produs muta suparare. Femeia a dezvaluit, intr-un interviu pentru Antena Stars, ca intre fiica și ginerele ei au existat multe certuri, acuzandu-l pe Badalau ca a fost violent atat verbal,…

- Artistul de muzica populara Nicușor Micsoniu susține ca este agresat de parinți. Ultima data, aceștia ar fi venit la poarta lui ca sa-l harțuiasca! Cantarețul a facut dezvaluiri cutremuratoare!

- Simona Patruleasa a marturisit ca iubirea care i-o poarta sotul ei a ajutat-o sa depaseasca momentele difcile din viata ei. "Cel mai greu a fost cand ni s-a spus ca nu vom putea fi parinti niciodata si sa ne gandim sa adoptam. Acela a fost cel mai dificil moment, dar l-am traversat cu brio…

- Huey, pe numele real Lawrence Franks Jr, a fost impuscat joi seara. El a fost dus la spital, insa a murit la scurt timp din cauza ranilor. Politia deruleaza o ancheta in acest moment. O alta persoana neidentificata a fost ranita in acelasi incident, insa viata acesteia nu este in pericol, informeaza…