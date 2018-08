Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa și Ruby au fost implicați intr-un accident de mașina. Artistul a povestit pe canalul lui de Youtube prin ce spaima a trecut recent. Nimeni nu a știut pana acum ca aceștia au fost la un pas de moarte. „Era 5 dimineața, eram plecați intr-un show cu un autocar. Eram in mașina eu cu Ruby și…

- O mașina a intrat in terasa unui bar din Iași, ranind patru persoane aflate la o masa. Accidentul rutier s-a produs luni dupa amiaza, dupa ce un autovehicul a lovit doua mașini parcate pe marginea drumului și a ricoșat in terasa barului. UPDATE 21.08: Patru adulti si doi copii au fost transportati de…

- O femeie implicata intr un accident rutier in Gorj a fost salvata de doi pompieri aflati in timpul liber. Accidentul a avut loc la Polovragi, judetul Gorj. O femeie a incercat sa faca o depasire regulamentara dar a fost acrosata de un sofer care a facut stanga fara sa se asigure. Lovita in plin, masina…

- Week-end-ul trecut a fost plin de evenimente rutiere. Chiar daca polițiștii ii atenționeaza pe șoferi ca trebuie sa respecte regulile de circulație pentru a nu fi puși in pericol, mulți dintre conducatorii auto raman nepasatori la sfaturile oamenilor legii. Așa se face ca in doar doua zile, au avut…

- Accident cumplit in Rusia, tara gazda a Campionatului Mondial de Fotbal 2018, conform Antena3.ro. La Soci, un autoturism a patruns in mare viteza pe trotuar si a izbit in plin, din spate, mai multi pietoni. Un barbat de 63 de ani a murit pe loc. Alte trei persoane au fost grav ranite. Din primele cercetari…

- Un cetațean belgian, stabilit in județul Gorj, s-a ales cu dosar penal, luni seara, dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul pe Dealul Bujorascu. Din fericire, acesta nu a fost ranit. In urma cercetarilor, polițiștii au aflat care a fost motivul pentru care șoferul a pierdut controlul direcției.…