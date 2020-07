Stiri pe aceeasi tema

- Un artist din Marea Britanie, in varsta de 33 de ani, a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare pentru ca a sechestrat patru femei și le-a violat in mod repetat, relateaza The Guardian.Victimelemuzicianului Andy Anokye, al carui nume de scena este Solo45, au descris infața instanței cum au fost batute…

- Un fost concurent al concursului muzical „X Factor” este acuzat de fapte oribile, printre care violarea și filmarea mai multor femei. Acestea au fost abuzate și batjocorite de barbat pe o perioada de peste 22 de ani, iar acum, dupa recunoașterea faptelor, acesta urmeaza sa primeasca o pedeapsa considerabila.

- Un violator recidivist din Dumbraveni, care a atacat mai multe femei pe strazile din municipiul Suceava, reușind ulterior și sa violeze o tanara, a fost condamnat la 16 ani și 6 luni de inchisoare. Pedeapsa a fost stabilita de Judecatoria Suceava, care l-a condamnat la 9 ani de inchisoare ...

- Solistul grupului rock britanic Kasabian, Tom Meighan, a fost condamnat marti la munca in folosul comunitatii pentru ca si-a agresat partenera, a doua zi dupa ce a parasit formatia din "motive personale", scrie AFP, potrivit news.ro.Un tribunal din Leicester l-a condamnat pe artistul in varsta de…

- Un angajat turc al Consulatului american din Istanbul a fost condamnat joi la aproape noua ani de inchisoare sub acuzatia de ajutare a unui grup terorist, o decizie care risca sa amplifice tensiunile dintre Turcia si Statele Unite, relateaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Metin Topuz…

- Tanarul de 25 de ani, din comuna Farau, judetul Alba, a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 2 ani si 8 luni de inchisoare in regim de detentie pentru savarsirea a sase infractiuni de ultraj. Potrivit rechizitoriului, la data de 9 octombrie 2019, un agent de politie a fost sesizat de tatal…

- Un tribunal militar din Vietnam l-a condamnat vineri pe un fost ministru adjunct al apararii acuzat ca a permis ca trei loturi de pamant din Orasul Ho Chi Minh sa fie transferate ilegal unor investitori privati de la Fortele navale la patru ani de inchisoare, relateaza Reuters. Media de stat au relatat…

- Un barbat a fost condamnat de Judecatoria Cluj-Napoca la 6 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a tușit intenționat de la o distanța de 1-2 metri spre un polițist local. Clujeanul și-a recunoscut faptele și a scapat fara condamnare cu inchisoare, fiind acuzat de ultraj.Sentința din 21 aprilie nu…