Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus miercuri o serie de masuri pentru a facilita accesul transfrontalier la serviciile de securitate sociala, prin accelerarea digitalizarii in statele membre, transmite Reuters. O astfel de masura va ajuta mult romanii aflați in strainatate care apeleaza la servicii sociale sau…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a confirmat marți ca Rusia a inceput sa mute o parte din armele nucleare cu raza scurta de acțiune in țara vecina, Belarus, o mișcare care, potrivit acestuia, va schimba structura de securitate a regiunii și a intregii alianțe militare NATO.

- Consiliul de Stat al Chinei a emis luni masuri pentru restabilirea și extinderea consumului in sectorul auto, imobiliar și al serviciilor, scopul fiind de a valorifica pe deplin „rolul fundamental” al consumului in dezvoltarea economica, potrivit Reuters.Consiliul de Stat a precizat intr-un document…

- Fortele ucrainene au eliberat sapte kilometri patrati in ultima saptamana, in directia orasului estic Bahmut, care a fost capturat de fortele rusesti in luna mai, a declarat un oficial militar, informeza Reuters, potrivit Rador.Ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar, a scris pe Telegram ca in…

- Luptele din estul Ucrainei s-au ”intensificat intr-o anumita masura”, deoarece fortele ucrainene si ruse se ciocnesc in cel putin trei zone de pe frontul de est, a declarat duminica un inalt oficial al apararii ucrainene, citat de Reuters, informeaza News.ro.Kievul a lansat luna trecuta o contraofensiva…

- Inaintea summitului NATO, soldatii ucraineni care poarta impotriva trupelor ruse batalii grele soldate cu multi morti si raniti indeamna Alianta Nord-Atlantica sa ia in considerare cererile Kievului de aderare, afirmand ca aceasta este singura cale de a pune capat razboiului cu Rusia odata pentru totdeauna,…

- Liderii NATO ar trebui sa discute despre centrala nucleara ucraineana Zaporojie la summitul lor de saptamana viitoare de la Vilnius, a declarat duminica purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit de Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron isi amana vizita de stat in Germania, ce era prevazuta de duminica seara pana marti, a anuntat presedintia germana intr-un comunicat, dupa patru zile de revolte in Franta, transmit AFP, dpa si Reuters. ‘Presedintele francez Macron a discutat astazi prin telefon cu…