Artificiul discret dar sigur prin care se scapă într-un an de pensionarii speciali Parlamentul a adoptat recent legea privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Practic, este legea care stipuleaza condițiile prin care cei circa 60.000 de pensionarii așa zis speciali pot lucra in administrația locala și centrala. „Persoanele care isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui act administrativ de numire in functie, dupa caz, si care indeplinesc conditiile de pensionare pot continua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

