Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat pe primele sapte luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 11,9 miliarde lei, respectiv 1,26% din PIB, in scadere fata de cel de 14,97 miliarde lei, respectiv 1,61% din PIB inregistrat in primul

- Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat pe primele șapte luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 11,9 miliarde de lei, respectiv 1,26% din PIB, arata un comunicat transmis joi de Ministerul Finanțelor, conform Mediafax.Veniturile bugetului general consolidat,…

- "Am vazut cum, imediat dupa publicarea executiei bugetare pe prima jumatate a anului, multi s-au grabit sa faca scenarii ingrijoratoare cu privire la deficitul bugetar. As vrea sa ii linistesc, suntem un guvern responsabil cu prezentul si viitorul Romaniei. Ne vom incadra in limita de deficit bugetar…

- Deficitul bugetar a ajuns 1,61% in iunie, in Romania, potrivit conform datelor publicate de CEEMarketWatch, care citeaza date guvernamentale. Luna trecuta, Ministerul de Finanțe anunța un deficit bugetar de 0,88%. Datele furnizate de CEEMarketWatch arara ca deficitul bugetar a ajuns la 1,61% in luna…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, lemn si pluta in suma de 181,9 milioane de euro, o valoare cu 8,6% mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Importurile de lemn si pluta…

- Comisia Europeana trebuie informata cu privire la amnistia fiscala, insa Guvernul o poate adopta in acest an daca nu vor exista obiecții, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor. Oficialul a afirmat ca statul poate recupera doar 17 miliarde de lei din totalul de 100 de miliarde de lei, cat…

- Deficitul bugetar, adica diferenta dintre cheltuielile si veniturile statului, creste ametitor de la o luna la alta. In mai, a depasit 8 miliarde de lei, iar expertii spun ca situatia se inrautateste atat de tare, incat Executivul va trebui sa faca o rectificare bugetara care ne-ar putea aduce, mari…

- In mai, a depasit 8 miliarde de lei, iar expertii spun ca situatia se inrautateste atat de tare, incat Executivul va trebui sa faca o rectificare bugetara care ne-ar putea aduce, mari “surprize”. Una dintre temele motiunii de cenzura a fost deficitul bugetar. Viorica Dancila: ”In primele 4 luni…