- La aceasta ora cad precipitații sub forma de lapovița pe DN18 in Pasul Prislop. Pe celelalte sectoare de drumuri publice cad precipitați sub forma de ploaie. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice din județ este curat și umed. Vizibilitatea este redusa de ceața, sub 100 de metri, in Pasul Prislop,…

- Un accident produs pe o cale ferata din Arad, a transformat-o pe Emilia-Maria Ghilezan, in varsta de 12 ani, in personaj al unui coșmar care i-a schimbat complet viața. In ajutorul micii sportive, campioana naționala la judo și speranța a handbalului i-au sarit reprezentanții Federației Romane de Handbal…

- Antrenorul Universitații Craiova , Victor Pițurca, nu a mai parut atat de afectat dupa infrangerea cu FCSB, scor 0-2, ca in alte jocuri, semn ca s-a „calit“. „Aș fi vrut sa nu mai apara greșelile personale, dar, din pacate, au fost și acum. Ni s-a mai intamplat și la meciurile trecute. Nu a fost vorba…

- Capitala rusa a inregistrat miercuri un nou record de caldura, iar absenta zapezii, fenomen neobisnuit pentru aceasta perioada a anului, i-a constrans pe moscoviti sa renunte la schi fond si la patinoarele in aer liber, ramase inchise, intr-un final de an in care vegetatia locala nu isi mai respecta…

- Daca ești șofer și vrei sa circuli cu autovehiculul pe drumurile publice acoperite cu zapada, nu pleca la drum fara anvelope de iarna. Și asta pentru ca riști sa fii sancționat cu o amenda deloc mica. Conducatorii auto care nu-și echipeaza autovehiculele cu anvelope de iarna risca amenzi cuprinse intre…

- Aleea comerciala Bourke Street Mall (foto) din orasul australian Melbourne a fost declarata zona in care nu se fumeaza, devenind astfel cel mai cunoscut spatiu in aer liber din Australia in care nu se va simti miros de fum de tigara, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Interdictia intra in vigoare…