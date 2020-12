Stiri pe aceeasi tema

- MAI lanseaza mesajul Fara petarde de Revelion. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!' „Pentru unii este o simpla distracție, pentru animale este un coșmar. Fara petarde de Revelion! Protejați-va pe voi, dar protejați și animalele!”, scrie…

- Ministerul Afacerilor Interne a postat pe pagina de Facebook mesajul ”Fara petarde de Revelion” prin care solicita romanilor sa nu foloseasca petarde de Anul Nou, pentru ca zgomotul le sperie pe animale, citeaza Digi24. Reprezentanții MAI avertizeaza ca petardele și artificiile sunt pentru unii o simpla…

- În prima zi a noului an, iubitorii de sport și natura sunt chemați la un tur ciclist și la pas pe alocuri din Cluj-Napoca pâna în Florești și retur, pe malul Someșului Mic. Clujenii interesați vor explora la pas o zona…

- În perioada 31 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021, peste 780 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj vor fi la datorie. Oamenii legii vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine, liniște…

- Agentia Nationala pentru Sanatate Publica vine cu recomandari stricte pentru noaptea de Revelion. Asta in conditiile in care saptamanal inregistram in jur de 10 mii de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus.

- Aproape o suta de persoane au fost pacalite, dupa ce și-au rezervat o cabana de vis in județul Cluj. Oamenii au gasit oferta pentru perioada de Anul Nou pe un site de anunțuri - 3 nopți la 7.500 de lei, relateaza ȘTIRILE PROTV. Imediat au luat legatura cu așa-zisul proprietar și au platit…

- O țara europeana nu va avea parte de Revelion in acest an. Oamenii vor intra in carantina totala, chiar cu puțin timp inainte ca ceasurile sa bata ora 00:00. Masura a fost anunțata de președinte, dupa ce numarul noilor cazuri de coronavirus, dar și al deceselor a crescut intr-un mod dramatic.

- Celebrele Suzana și Daciana Vlad, surorile gemene ramase fara tata de la 18 ani, au fost mai sincere ca niciodata și și-au deschis sufletul in cadrul emisiunii ”Acces Direct”. Tinerele și-au spus povestea de viața, dar telespectatorii le-au putut trece și pragul casei.