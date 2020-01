Artificii peste Gherla în noaptea Anului Nou – VIDEO Cateva mii de oameni, tineri și varstnici, copii și adolescenți, s-au adunat in ultima noapte din 2019 in centrul orașului pentru a fi impreuna la trecerea in noul an. Mulți au venit de la petreceri pentru a vedea focuri de artificii organizate de municipalitate. A rasunat muzica in difuzoare, s-au desfacut șampaniile și s-au facut … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

