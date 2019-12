Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Gherla și cei din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat pe 28 decembrie, in jurul orei 13, o femeie de 50 de ani, din Gherla, care comercializa fara autorizație petarde și artificii categoria F2—FP4, pe raza municipiului. De…

- ANCHETA… Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au depistat, pe raza municipiului Vaslui, un barbat in varsta de 51 de ani, care comercializa, fara drept, articole pirotehnice catre persoane care nu au implinit varsta de 18 ani. In urma verificarilor efectuate, au fost identificate…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat, de 28 de ani, din Constanta, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 9 octombrie a.c., acesta ar fi…

- FOTO – Arhiva La data de 27 octombrie, in jurul orei 00.45, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Dej au depistat un barbat de 21 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ecaterina Teodoroiu, din Dej, desi se afla sub influenta…

- Activitatile de cercetare efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare cu privire la un caz de talharie calificata au dus la identificarea unui tanar banuit de comiterea faptei. In baza probatoriului administrat, politistii au dispus ieri masura…

La data de 21 octombrie a.c., in intervalul orar 08.00 – 12.00, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Turda au organizat si desfasurat o actiune pe linia...

- Un barbat de 31 de ani care “s-a razbunat” pe un aparat de jocuri de noroc, lovindu-l cu pumnul si distrugindu-l va petrece 9 luni dupa gratii. “La data de 15 octombrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Roman au pus in aplicare un mandat de executare a unei…

