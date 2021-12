Articole pirotehnice periculoase, descoperite in urma unor razii multiple in judet! In ziua de 28 decembrie a.c., politistii de ordine publica din mediul rural au acționat pentru creșterea siguranței buzoienilor, prin activitați de prevenire, identificare și combatere a evenimentelor negative ce ar putea fi generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza deținerea, comercializarea, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice. Au fost organizate actiuni pe raza de competenta a Secțiilor de poliție rurale Grebanu, Ziduri, Pogoanele și Smeeni. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

