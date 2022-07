Articole de sezon care să nu-ți lipsească! Profită de reduceri pentru a te bucura de vară Vara este sezonul distractiei, al timpului petrecut in aer liber, dar si al caniculei si dorintei de a merge la plaja sau la piscina. Iar pentru a avea parte de o vara cu adevarat incendiara si distractiva trebuie sa te pregatesti cum se cuvine. Pentru ca bugetele sunt, de cele mai multe ori, limitate este important sa nu renunti la visurile tale si sa te indrepti spre reducerile verii. Astfel, cu ajutorul reducerilor de sezon, vei putea achizitiona tot ceea ce ai nevoie pentru o vara incendiara. Racoreste-te cu ajutorul unui ventilator Nu ai aer conditionat? Un ventilator… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca aveți de gand sa mergeți pe litoral in aceasta perioada și nu aveți cu cine sa va lasați animalul de companie acasa, atunci trebuie sa fiți bine informat cu privire la accesul acestora pe plaja. In caz ca nu respectați toate condițiile riscați amenzi destul de mari.

- Mai sunt doar cateva zile pana la cea de-a patra ediție Neversea, cel mai mare festival de pe o plaja din Europa. Organizatorii vin acum cu vești despre accesul in festival și sistemul de plata și le recomanda fanilor sa aleaga opțiunea de Check-in și Top-up online pentru a se bucura de acces mai rapid…

- Andrei a avut parte de o surpriza de proporții mari la Mireasa - Capriciile Iubirii dupa ce Yana a parasit competiția din cauza unor situații birocratice. Concurentul a vizionat o serie de imagini cu logodnica sa din momentul in care a ajuns la Chișinau, iar ce a urmat l-a surprins complet.

- In viitoarea ediție a Diviziei A1 la volei feminin (2022 – 2023), una care va avea un nou sistem de desfașurare, Volei Alba Blaj, campioana en-titre, va debuta in Sala “Timotei Cipariu” cu CSO Voluntari, clasata sezonul trecut pe locul al treilea. Sezonul 2022/ 2023 va incepe in cursul lunii octombrie,…

- Sportivii din Republica Moldova au cucerit cinci medalii la turneul de inot de la Salonic. Este vorba despre Egor Covalev, Igor Bulat și Alexandr Carnauh, care au urcat pe podium, informeaza Noi.md cu referire la agora.md. Covalev, originar din Tiraspol, a ocupat locul 2 la 100 de metri stil liber cu…

- Masa plina de bucate, mancarurile grase și condimentate, excesul de alcool, tutunul, stresul acumulat atat la serviciu, cat și in goana dupa cumparaturi, realizarea tuturor bunataților specifice sarbatorii pascale iși pot pune amprenta asupra sistemului tau digestiv. Primele semne de indigestie In cazul…

- Romanii care vor sa petreaca in acest an un 1 Mai special au la dispoziție un loc deosebit care este parca rupt din Rai. Este vorba despre o plaja secreta despre care puțini romani știu. Auzind de plaja secreta gandul te poarta la litoral, insa este total greșit, intrucat aceasta plaja pe care puțini…

- Pascal Junior, Andrei Saguna, Andrew Maze si Arias dau startul verii pe plaja Neversea, pe 30 aprilie si 1 mai Neversea Beach revine in acest an, cu un decor de poveste si cu o oaza de relaxare si distractie in ritmurile Marii Negre si ale festivalului Neversea. Organizatorii celui mai mare festival…