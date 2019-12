Articole are merită citite. Fereşte-te de furia unui om răbdător. (John Dryden) Furia, o emoție/stare mai mult distructiva ce cauzeaza un dezechilibru cutremurator asupra noastra și sunt mulți oameni care se lasa prada sentimentelor negative. Este bine sa te lași prada atunci cand acestea sunt pozitive insa atunci cand sentimentele sunt negative se nasc automat stari pe care de obicei le incadram in una din urmatoarele categorii: furie, deprimare, anxietate, inconfort, apatie, frica etc. Sincer am fost absorbita de titlul articolului, inițial gasit in citatul lui John Dryden care a scos la iveala o parte din mine, partea cea care rabda ”tot”, apoi suferința ma cuprinde… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

