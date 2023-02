Stiri pe aceeasi tema

- Vizita ministrului de Externe Eli Cohen in Ucraina, joi, 16 februarie, l-a transformat in primul ministru israelian de rang inalt care a ajuns la Kiev de la izbucnirea razboiului rus impotriva Ucrainei. A insemnat un punct de cotitura in politica de ajutor non-militar a Israelului pentru efortul de…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, comentand vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, l-a invitat pe seful Casei Albe la Minsk pentru a discuta despre „incheierea razboiului” in Ucraina si a asigurat ca, in acest caz, si seful statului rus Vladimir Putin „va veni” in capitala…

- Armata ucraineana a afirmat marti ca ultimele 24 de ore au fost cele mai grele pentru trupele rusesti de la inceputul razboiului si ca 1.030 de soldati ai Moscovei si-au pierdut viata in cursul noptii, astfel ca bilantul total al pierderilor umane suferite de rusi a ajuns la 133.190 de morti, relateaza…

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Naraskin, a declarat miercuri ca NATO nu va reusi sa-i provoace Moscovei o ”infrangere strategica”, in pofida faptului ca a trimis arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari. Naraskin, care este un aliat apropiat…

- Conflictul dintre Rusia și Occident este ”aproape unul real”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, luni, 23 ianuarie, criticand națiunile occidentale pentru trimiterea de arme catre Kiev, relateaza publicația britanica The Telegraph și agenția rusa TASS . ”Cand vorbim despre ceea ce…

- Kremlinul a respins marti un plan de pace in trei pasi propus in urma cu o zi de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Dmitri Peskov afirmand ca Ucraina trebuie sa accepte „noi realitati", potrivit Reuters. Unul dintre cei 3 pasi enumerati luni seara de presedintele ucrainean in discursul sau adresat…