- Numarul firmelor radiate la nivel national a scazut cu 59,03% in primele opt luni din 2020 comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 32.255 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- "Contextul actual a redefinit segmentul e-commerce, ducand la o crestere accelerata atat in numarul comenzilor, cat si in valoarea lor. Cresterea valorica din cele 6 luni de pandemie se ridica la 64%, potrivit datelor MerchantPro, platforma locala SaaS de eCommerce. In aceeasi perioada (martie -august…

- Dupa opt luni, înmatricularile de mașini noi au totalizat peste 73.000 de unitați, în timp ce mașinile second-hand din import au fost de peste trei ori mai multe, arata datele DRPCIV citate de ACAROM. La mașinile noi scaderea a fost de 51% luna trecuta și fiindca august 2019 a fost o luna…

- Comertul mondial cu grau este modificat de impactul fenomenelor meteo extreme asupra recoltelor din Uniunea Europeana, in timp ce in alte parti ale lumii culturile de grau trec printr-o perioada favorabila, transmite Bloomberg. Dupa ce a cedat Rusiei titlul de cel mai mare exportator mondial de grau,…

- Inmatricularile totale de motociclete, ATV-uri si scutere au crescut in Romania, in primele sapte luni, cu 4,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de…

- Mexicul a devenit a treia tara din lume cea mai afectata din cauza deceselor legate de coronavirus, cu 46.000 de morti, potrivit unui bilant stabilit de AFP pe baza datelor oficiale, scrie news.ro.Mexicul devanseaza astfel cu o victima Regatul Unit, care numara joi 45.999 de decese. Primele…

- ”Numarul comenzilor efectuate la magazinele online de pe MerchantPro, platforma locala SaaS de eCommerce, a crescut cu 44% in primele sase luni ale anului, in timp ce valoarea comenzilor a crescut cu 62% in acelasi interval de referinta. Dinamica din starea de urgenta s-a mentinut si, mai mult decat…

- ​Vânzarile mondiale de PC-uri au crescut cu 11% în al doilea trimestru al anului, dupa ce primul a fost extrem de slab. În ultimele luni a crescut mult numarul celor care au cumparat laptop-uri, fie ca este vorba de cei care lucreaza de acasa, fie de cei care au facut achiziții pentru…