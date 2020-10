Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ieri și-a facut toaleta in curte de dragul Danei, Arthur de la Ceptura a decis sa o scoata astazi la o plimbare prin sat. La un moment dat, cei doi au facut un popas la cimitir și au mers la mormantul bunicii „regelui”.

- Ieri, Arthur de la Ceptura a demonstrat ca face orice doar pentru a-i aduce zambetul pe buze Danei. Astfel, acesta s-a apucat sa-și construiasca o toaleta in curte, iar astazi ne-a aratat rezultatul! Ba mai mult, cei doi au anunțat ca sunt pregatiți de o noua „investiție”.

- Arthur de la Ceptura a demonstrat ca face orice pentru „regina” lui, Dana. Astfel, barbatul nu a mai pierdut vremea și pentru a o mulțumi și-a facut pana și toaleta. A satisfacut-o sau nu rezultatul pe femeia din Boteni?

- Dupa ce a vazut cum arata de fapt „palatul” lui Arthur de la Ceptura, Vulpea Dana s-a și pus pe renovat. Femeia din Boteni a trecut imediat la treaba, dorindu-și ca locuința barbatului iubit sa aiba un aspect mai... primitor.

- Vulpea Dana a mers in weekend acasa la Arthur de la Ceptura. Chiar daca a fost șocata de faptul ca barbatul a mințit-o, spunandu-i ca ar locui intr-un adevarat palat, aceasta l-a acceptat și așa, din iubire. Acesta a reușit insa sa o scoata din minți atunci cand i-a gatit, motiv pentru care ea a avut…

- Vulpea Dana a avut parte de un weekend de vis. Femeia din Boteni a mers in vizita la „palatul” lui Arthur de la Ceptura, cel de care acesta povestea ca gazduiește nu mai puțin de 40 de slugi și 20 de oșteni, in 17 camere. Așteptarile ei nu au fost indeplinite, motiv pentru care a avut un șoc in momentul…

- Cand toata lumea se aștepta mai puțin, iata ca o noua poveste de dragoste s-a infiripat pe holurile de la Acces Direct. Dana din Boteni și Arthur de la Ceptura și-au dat frau liber sentimentelor. Aceștia au vizitat Capitala la ceas de seara!

- Hopa! Nici nu a venit bine la București, ca Arthur de la Ceptura face deja victime in randul femeilor. A reușit sa o cucereasca pe Dana, zisa și Vulpea din Boteni, și este convins ca se va lega ceva minunat intre ei.