Stiri pe aceeasi tema

- Trenul strabate 20.000 de kilometri și va trece prin 26 de tari. El va face 850 kilometri in Romania, in 20 de ore. Viteza medie, in Romania, va fi de 42 kilometri la ora.Trenul a ajuns la Giurgiu la 9.55 unde a staționat 27 de minute, dupa care la București, via Videle, sosirea la Gara de Nord fiind…

- ​​Guvernul se întrunește azi în ședința pentru a aproba introducerea certificatului verde COVID pentru accestul în anumite locații sau la evenimente daca rata de infectare trece de 3 la mie. Premierul Florin Cîțu susține ca acest lucru se poate face prin Hotarîre de guvern,…

- Economistul liberal Bogdan Glavan taxeaza discursul premierului Florin Cițu in care a spus ca economia romaneasca a crescut cu 13,6% in trimestrul doi din 2021 datorita masurilor luate de guvernul actual. Acesta susține ca șeful Executivului transmite mesaje aburitoare și ca iși asume merite care i…

- Odata laudat ca „motorul minune”, motorul diesel dispare incet in Europa. Asta se intampla in ciuda popularitații sale peste medie in Germania, Franța și Italia. Motivul este simplu, cumparatorii de mașini gasesc alternative mai bune cu emisii mai mici de CO2, decat mașinile diesel. De altfel dezideratul…

- In timp ce aproape peste tot in Europa cazurile de noi infectari cresc, Romania și-a relaxat majoritatea restricțiilor. Deși cu aproxiamtiv 80% din populație nevaccinata, de la 1 august romanii pot merge aproape peste tot. De cealalata parte, in state ca Spania, Italia, sau Portugalia sunt anunțate…

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova au fost asteptati ieri la urne pentru a-si alege noul Parlament, dupa ce vechiul legislativ a fost dizolvat in luna aprilie, la propunerea presedintelui Maia Sandu. Alegerile parlamentare anticipate sunt vazute ca opțiune intre Est…

- AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa, investeste 300 de milioane de euro pentru a construi in Romania o fabrica eco-inteligenta de otel-beton si sarma laminata, dupa un lung studiu de fezabilitate. Acesta va fi primul proiect greenfield…

- Pandemia a schimbat percepția romanilor privind traiul in mediul rural, iar 62% spun acum ca s-ar muta la țara, in anumite condiții, in decurs de un an sau doi, potrivit unul sondajului "Digitalizarea Europei", comandat de Vodafone Institute si realizat de Kantar, citat de Agerpres și news.ro.Conform…