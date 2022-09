Din cauza furtunii tropicale Ian, care se afla acum la sud de Jamaica, NASA ar trebui sa pregateasca racheta pentru a fi introdusa la adapost, in cladirea de asamblare. O decizie in aceasta privinta va fi luata duminica. Daca se va hotari introducerea rachetei la adapost, operatiunea va incepe duminica noapte sau luni dimineata, relateaza News.ro.Conform prognozei meteo, furtuna ar urma sa urce catre Florida, unde se afla centrul spatial Kennedy, de unde trebuie sa porneasca misiunea Artemis I.„Marti, furtuna tropicala Ian ar urma sa ajunga in Golful Mexic ca uragan, aproape de coasta sud-vestica…