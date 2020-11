Unul din cei mai mari angajatori din municipiul Targu Jiu, Artego SA, a revenit pe linia de plutire. Societatea care are peste 800 de salariați și-a redus activitatea in perioada starii de urgența. Peste 600 de angajați au fost trimiși in șomaj tehnic, iar firma a beneficiat de subvențiile acordate de stat. Activitațile economice au fost reluate treptat in starea de alerta. In momentul de fața se produce și pentru exporturi. De aici vin și cea mai mare parte a incasarilor pentru Artego, producator de benzi transportoare din cauciuc. Artego este cel mai mare exportator din Gorj cu produse de peste…