Artefacte descoperite în Hunedoara, expuse în Belgia Artefacte de aproape 7 milenii descoperite in județul Hunedoara, și nu numai vor fi expuse in Belgia la Europalia. “Originile Europei” se numește evenimentul in cadrul caruia peste 450 de bunuri culturale și seturi de artefacte arheologice acoperind o perioada de aproape cinci milenii, obiecte preistorice descoperite pe teritoriul actual al Romaniei prin cercetari arheologice mai vechi sau mai recente, piese deosebit de valoroase aparținand culturilor neo-eneolitice Hamangia, Vadastra, Gumelnița sau Cucuteni, dar și culturilor Monteoru, Wietenberg sau Otomani din perioada epocii bronzului,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Artefacte arheologice din Salaj, aflate in patrimoniul Muzeului Județean de Istorie și Arta (MIJA) Zalau sunt expuse, respectiv urmeaza a fi expuse, la Muzeul ”Galo-Roman” din Tongeren, cat și la Muzeul ”Grand Curtius” din Liege – Belgia. Dupa cum a explicat dr. Corina Bejinariu, managerul MIJA Zalau, …

- ■ se fac demersuri pentru schimbarea titulaturii in Complexul Muzeal National Neamt Muzeul National de Istorie a Romaniei si Institutul Cultural Roman anunta deschiderea expozitiei „Originile Europei. Civilizatii preistorice intre Carpati si Dunarea de Jos“, cea de-a doua expozitie cu tematica arheologica…

- Romania prezinta „Originile Europei“, prin Artefacte cu o vechime de aproape șapte mii de ani la festivalul EUROPALIA Peste 450 de bunuri culturale și seturi de artefacte arheologice acoperind o perioada de aproape cinci milenii, obiecte preistorice descoperite pe teritoriul actual al Romaniei prin…

- Romania este vedeta unei expoziții unice deschise in Belgia in cadrul festivalului Europalia. Sub titlul "Dacia Felix, trecutul glorios al Romaniei", Institutul Cultural Roman a adunat o selecție a celor mai valoroase artefacte, care se bucura deja de mare succes in randul

- In perioada 19 octombrie 2019 – 26 aprilie 2020, la Muzeul Galo-Roman din Tongeren (Belgia), este deschisa expozitia ,,Dacia Felix. The Glorious Past of Romania”, o expozitie-eveniment dedicata patrimoniului istoric al Romaniei. Organizata de Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), Institutul…

- ”Dacia Felix” este prezentata ca expoziție-eveniment dedicata patrimoniului istoric al Romaniei, reunind in cadrul festivalului Europalia, din Belgia, sute de artefacte și seturi de piese antice reprezentand marturii de civilizație scitica, greaca, celtica, dacica, getica și romana.Expoziția…

- 'M-am nascut la 27 iunie 1947 in Orastie, Hunedoara, fiind al treilea copil al familiei; parintii, refugiati din Basarabia, proveneau din familii mixte, asa ca am crescut cu o bunica nemtoaica, alta grecoaica, un bunic bulgar si altul polonez. Familia a ajuns in Baragan si a cumparat o locuinta la…

- Expozitia de arta contemporana "101 Livres Ardoises" (carti-ardezie), de Wanda Mihuleac, prezentata in perioada 8-31 octombrie in cadrul festivalului Europalia, este un demers artistic de explorare a semnificatiilor pe care forma, materia, textura si cromatica suportului le confera textului. Artista…