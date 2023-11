Stiri pe aceeasi tema

- REALIZARE… O noua performanța remarcabila pentru rugby-ul barladean. Echipa de fete a CSȘ – Liceul „Ioan Popescu” Barlad, aflata la primul sezon competițional, a caștigat Cupa Romaniei AIR, scor 12-10 cu CS Politehnica Iași, dupa o revenire senzaționala in repriza secunda. Ediția 2023 a Cupei Romaniei…

- REUȘITA… Echipa de rugby 7s de la RC Barlad a promovat in Turneul Elita al Campionatului Național, dupa ce s-a clasat pe locul doi in clasamentul final, cu 26 de puncte. In ultima etapa, disputata la București, rugbiștii barladeni au terminat pe primul loc, cu 10 puncte. Ultima etapa a Campionatului…

- MEDALII… Matei Amalia Maria, juniori III, de12 ani, si Corodeanu Claudia, seniori 9-3 gup, au castigat medalii de aur la Cupa Romaniei la Taekwon-do ITF, care s-a desfasurat la Arad. Inca patru luptatori au obtinut sase medalii, una de argint si cinci de bronz, astfel ca echipa ACS Kwon Barlad a participat…

- TALENTAT… Valentin Robert Macaru este un tanar fotbalist de doar 9 ani care evolueaza in Spania, la juniorii celor de la Albacete Balompie. Puștiul s-a nascut in Spania, in anul 2013, dar are radacini puternice la Vaslui, parinții Daniel și Mara plecand in strainatate cu mulți ani in urma. Micuțul fotbalist…

- PE PODIUM… Clubul Sportiv “Viitorul” Vaslui a cucerit 4 medalii, 1 de argint și 3 de bronz, la Campionatul Național de Lupte Libere – U20 și U15. Medalia de argint a fost caștigata de Alin Huhulea, la categoria 79 kilograme – sub 20 de ani. Rezultate notabile pentru secția de lupte a C.S “Viitorul”…

- Complexul Sportiv Apollo din Bucuresti a gazduit ediția 2023 a Cupei Romaniei, organizata de Federatia Romana de Kempo, condusa de presedintele Amatto Zaharia. Printre cluburile participante s-au numarat CS Crisul Oradea cu 6 sportivi si King do-Lions cu 24 sportivi.

- NEȘANSA… Partida din sala Apollo din Capitala, dintre CSM București și CSM Vaslui, avea o favorita certa, insa elevii lui Raul Fotonea chiar au depus toate eforturile sa rastoarne calculele hartiei și chiar au fost foarte aproape sa izbuteasca acest lucru. Dupa o prima repriza mai puțin reușita, terminata…

- PROBLEME… Un barbat și-a injunghiat concubina, apoi a amenințat ca se arunca de la etajul opt al blocului in care locuia. Incidentul a avut loc in București, in zona Pieței Romane, iar agresorul, despre care presa din Capitala scrie ca ar fi din județul Vaslui, a fost capturat cu ajutorul mascaților.…