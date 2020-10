Arte marțiale! De ce? Statisticile arata o creștere ingrijoratoare a numarului persoanelor supraponderale, devenite astfel foarte vulnerabile la diverse boli, intre care cea care face legea in lume in acest moment, Covid -19. Iar Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca in 2025 o jumatate din populația planetei va fi obeza! Pentru a-și menține sanatatea, omul modern, obligat de multe […] Articolul Arte marțiale! De ce? apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

