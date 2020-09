Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii de la Bega Blues Band vor susține un recital in cadrul ediției din acest an a festivalului de jazz de la Sibiu, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata, 22 august. Organizatorii evenimentului care in acest an se desfașoara in perioada 21 – 23 august in Piața Mare din Sibiu au anuntat…

- Cea de-a 15-a ediție a Festivalului de Teatru Tanar IDEO IDEIS a debutat in plina pandemie. Deși in acest an festivalul va avea loc in 9 orașe, Alexandria ramane inima festivalului, locul unde se vor desfașura cateva dintre cele mai indragite evenimente cu care festivalul și-a obișnuit publicul, in…

- Garana Jazz Festival 2020 se pregatește sa dea startul celei de-a XXIV-a ediții, joi 6 august, incepand cu ora 18. „Va fi o ediție neobișnuita, pe de o parte din cauza condițiilor de desfașurare restrictive și numarului limitat de spectatori, pe de alta parte pentru ca mulți muzicieni vor canta dupa…

- Ediția din acest an a festivalului PLAI va avea intrarea libera. „Inca din 2006, fiecare generație de voluntari implicați in crearea festivalului PLAI și-a pus amprenta asupra dezvoltarii proiectului in funcție de nevoile resimțite, aducand laolalta o lume intreaga. Pentru ca in acest an consideram…

- Ediția secunda a evenimentului Bega Music Festival va avea loc in perioada 1 – 2 august in Piața Libertații din Timișoara. Dupa participarea in faza de preselecție, in care s-au inscris 59 de tineri interpreți, din 26 de orașe, juriul a decis ca pentru faza finala a competiției sa califice 22 de concurenți,…

- Festivalul "Mozartissimo", editia a IV-a, se va desfasura, in perioada 17 - 19 iulie, in aer liber, in Curtea cu balansoare a Casei ''Lipatti''. "Dupa o perioada lunga in care activitatea Centrului de Excelenta Casa Artelor 'Dinu Lipatti' s-a desfasurat online,…

- OFICIAL: Ediția a VI-a a Festivalului de Arta Stradala din Sibiu (SISAF) a fost confirmata pentru perioada 10-16 august 2020. 11 artiști și grupuri din Romania, Franța și Ucraina au fost aleși in acest an in urma sesiunii de selecție a proiectelor.