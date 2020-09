Artă urbană pentru bolnavii cu coronavirus La cațiva metri distanța de Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Parascheva din Iași, doi tineri artisți au realizat un grafitti in semn de sprijin pentru bolnavii cu COVID-19 și pentru personalul medical. Ei il numesc „speranța de la capatul pandemiei ” și ilustreaza un barbat inconjurat de natura, care da o speranța intregului pamant cu lumina creierului. Cadrele medicale au fost extrem de incantate de inițiativa tinerilor artisți. Mulțumim proprietarului care a dat incuviințarea aceasta și mulțumim organizațiilor nonguvernamentale care au avut o intalnire cu tema Rezoluții. Eu am evaluat acel desen… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

