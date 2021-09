Programul „Memoriile Cetații”, dedicat istoriei și specificului Timișoarei, care și-a propus sa intareasca legatura dintre locuitorii orașului și poveștile acestuia, a ajuns la cea de-a patra ediție, și in acest an iși propune sa aduca in atenția comunitații importanța raului Bega in zona de confluența dintre Europa centrala și Balcani, ca simbol al unei societați […] Articolul Arta pe vaporașele de pe Bega, intr-o noua etapa a programului „Memoriile Cetații”. Artiștii, invitați sa se inscrie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .