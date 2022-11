Arta la hotarele istoriei

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Cercetașilor Maghiari din Romania, in colaborare cu Muzeul Județean Mureș, anunța deschiderea expoziției itinerante LA PRAGUL DE 30 ANI,care va avea loc duminica, 13 noiembrie 2022, de la ora 16.00, in cladirea Muzeului din Cetatea Targu Mureș – sediul Secției de Istorie și Arheologie. La vernisaj…

- La Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacau, str. 9 Mai, nr. 7, vineri 11 noiembrie 2022, de la ora 16.00, vor fi prezentate doua carti: Francisc Simon: cronologie, documente, scrieri si Martin Benedict: cronologie, documente, marturii, volume semnate de pr.dr. Eusebio Bejan, OFMConv., si pr.dr.…

- In cursul acestei seri, 26 octombrie 2022, a survenit o avarie pe conducta de aducțiune aparținand SC CRAB SA (Compania Regionala de Apa Bacau), care asigura apa potabila catre municipiul Onesti. Din acest motiv, incepind cu ora 19.00 și pana la finalizarea lucrarilor, RAJA SA este nevoita sa restricționeze…

- SAPTAMANA MONDIALA A SPATIULUI… Serviciul de Astronomie din cadrul Muzeului „Vasile Parvan” din Barlad va organiza expozitia „Sa atingem cerul!”, dedicata zborurilor stratosferice. Expozitia promoveaza si popularizeaza stiintele aerospatiale in Saptamana Mondiala a Spatiului Cosmic, aniversata anual,…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, in parteneriat cu Arhivele Naționale Bacau, organizeaza, in zilele de 6-7 octombrie 2022, Simpozionul Național „Vasile Parvan”, manifestare de tradiție, desfașurata sub semnul marelui savant roman originar de pe meleagurile bacauane, Arini – Gaiceana, manifestare…

- Suntem deja in ziua a III-a de festival. O parte dintre invitati au plecat, altii sosesc. La Galeriile private de arta KARO, organizatorii au gandit si pus pe simeze o expozitie de exceptie de caricaturi „Bacovia”, cu lucrari semnate de artisti caricaturisti si graficieni din intrega lume. Initiator…

- Gradina Casei Memoriale „George Bacovia”, din Bacau, a fost animata, sambata seara, 20 august, de un eveniment pe care cei care l-au creat și l-au intreținut l-au numit „Arta, o forma de vibrație ingereasca”. Practic, titlul acestei activitați culturale a avut in vedere expoziția cu lucrari de tapițerie…