Apoi, pe malul povarnit al Dunarii, erau ingramadite o multime de sculpturi. Poate sa fi fost o tabara de vara a sculptorilor, care, daca as fi rau, as spune, ca isi lasau urmele pe unde mergeau ca suporterii semintele pe stadioane. Sau poate ca autoritatile, manate de cine stie ce culpe, represate in strafundul lor comunist, se simteau intr-o criza de legitimitate si... se pomeneau mecenati. Greu de crezut, totusi! In orice caz, dadeai de statui care (...)