Casa de Cultura a municipiului Timișoara a inițiat, inca de la inceputul acestui an, mai multe activitați educative și de mediere culturala, considerate importante pentru viitoarea capitala europeana a culturii. Proiectul LIR’ART – „Daca e marți, e arta”, care consta in vernisaje-lecție destinate elevilor, ii invita pe aceștia la o intalnire cu arta și cu […] Articolul Arta in oficiile poștale, lecții de teatru, dar și dansuri populare, in acțiuni puse la cale de Casa de Cultura din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .