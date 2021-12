Arta nu este pasiunea mea. Arta sunt eu. Arta ești și tu. Arta este lumea vazuta din interior, iar mie, in calitate de introvertita profesionista, imi place sa vad lumea din interior. Nu are sens? Bine. Gandește-te la un mar. Oamenii ii apreciaza exteriorul. E lucios, e atragator. Nu mulți pot afirma ca prefera sa […] Articolul Arta este pasiunea mea apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .