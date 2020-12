Stiri pe aceeasi tema

- Cimitirul Eternitatea, al doilea cel mai important „spațiu al memoriei din țara”, dupa Cimitirul Bellu din București, este primul din țara care devine „muzeu virtual”. Vizitatorii pot vizita online mormintele marilor scriitori precum Ion Creanga, ale oamenilor politici care au marcat istoria țarii,…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, Muzeul National al Taranului Roman din Bucuresti si Ambasada Republicii Moldova in Romania invita constantenii vineri, 30 octombrie 2020, orele 13, la vernisajul expozitiei de fotografie "Asa vazut a Zaharia ndash; improvizatii intr o lume captiva".Unirea…

- Filme semnate de Thomas Vinterberg si Naomi Kawase - "Another Round", respectiv "True Mothers", adaptare a romanului din 2015 al lui Mizuki Tsujimura - deschid vineri cea de-a 11-a editie a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest. "True Mothers", de Naomi Kawase, va fi prezentat in Pergola Gradinii…

- Muzeul de Arta Brașov organizeaza in perioada 9 octombrie – 6 decembrie 2020 expoziția eveniment „Great Artists of the World. Colecția George Șerban”. Expoziția prezinta publicului capodopere de arta grafica ale unor mari maeștrii ai artei europene ai secolelor XIX-XX (Picasso, Matisse, Dali, Toulouse-Latrec,…

- Cea de-a saptea editie a DIPLOMA, festivalul noii generatii de artisti, arhitecti si designeri, va avea loc intre 2 si 11 octombrie, in spatiile UNAgaleria si SENAT din cadrul Combinatului Fondului Plastic, dar si in spatiul Qreator by IQOS din Bucuresti, anunța news.ro.Vernisajul este programat…

- ShortsUP prezinta: Scurta istorie a scurtmetrajului romanesc (1890 - 2000) In perioada 1 - 11 octombrie, la MaRe - Muzeul de Arta Recenta, ShortsUP prezinta "Scurta istorie a scurtmetrajului romanesc (1890-2000)", un prim pas pentru recuperarea si cercetarea istoriei scurtmetrajului romanesc. In cadrul…

- ShortsUP prezinta, in perioada 1 - 11 octombrie, la MaRe - Muzeul de Arta Recenta din Bucuresti, „Scurta istorie a scurtmetrajului romanesc (1890 - 2000)", o instalatie artistica interactiva ce se foloseste de tehnologia de Realitate Augmentata, potrivit news.ro.Publicul va putea interactiona cu…

- Candidatul ALDE la Primaria Capitalei, Calin Popescu Tariceanu, susține ca Nicușor Dan da dovada de ”incultura și impotența”, in momentul in care se opune amplasarii unei replici a Columnei lui Traian in Piața Victoriei din București. Totodata, Tariceanu a mai precizat ca Nicușor Dan s-a amuzat de programul…