- Peste 30 de persoane s-au plimbat, vineri seara, pe trei treceri de pietoni din centrul Timișoarei, in incercarea de a bloca circulația, in semn de protest fața de modificarea Codului Penal, transmite corespondentul Mediafax.Dupa Brașov, Cluj și București, și la Timișoara a fost organizat…

- Primaria Capitalei arata, luni, ca in mai putin de un an a inceput lucrarile de consolidare si reabilitare la 22 de imobile din centrul Bucurestiului. "In mai putin de un an, Primaria Capitalei a inceput lucrarile de consolidare si reabilitare la 22 de imobile. In ultimele trei decenii, in…

- Lucrari ale unor artisti precum Dan Perjovschi, Corneliu Brudascu sau Ion Grigorescu vor fi prezente pe 10 iulie, la Artmark, in cadrul licitatiei de Arta Postbelica si Contemporana, inclusiv o sectiune caritabila dedicata Hospice.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) organizeaza o licitatie pentru servicii pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a rapoartelor de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizarii lucrarii "Varianta de Ocolire Targu…

- Sarbatoare de zile mari in acest weekend in orasul Nisporeni. Cu prilejul implinirii a 400 de ani de la fondarea localitatii, primaria organizeaza o serie de manifestari si concerte cu artisti de renume atat din tara, cat si din strainatate.

- O noua avarie aparuta in rețeaua de distributie a orașului a sistat apa potabila in zona centrala a Bacaului. Este vorba despre o intervenție la rețeaua de distribuție apa situata pe str. 9 Mai, intersecție cu str. Lucrețiu Patrașcanu. Lucrarile de remediere a avariei au inceput la 09.00, iar reprezentanții…

- Licitatia pentru atribuirea lucrarilor de executie a podului peste raul Somes dintre orasul Seini si localitatea Pomi (judetul Satu Mare) a fost atribuita unei companii specializate, iar primaria orasului Seini a predat executantului amplasamentul investitiei, a declarat primarul orasului Seini, Gabriela…

- Joi, 10 mai 2018, ora 17:00, la Galeriile de Arta Buzau, are loc vernisajul expozitiei de pictura colectiva ,,Viziuni”, cuprinzand lucrari realizate de paisprezece artisti plastici cu abordari diferite. In deschidere recital la pian sustinut de elevii Scolii Populare de Arte Buzau.