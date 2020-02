Stiri pe aceeasi tema

- Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, a declarat, intr-o postare pe Facebook, ca relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana nu este despre bani. „In spatele principiilor, al acțiunilor reformiste și democratice, nu trebuie sa stea amenințarea - nici…

- În anul 1930, Directia Aviatiei Civile din Bucuresti a întocmit un proiect de zbor cu avionul între capitala Basarabiei si Bucuresti, dar si între centrele judetene, asa încât sa se ajunga în orice colt al provinciei, dus-întors, într-o zi.…

- Sarbatoare din doua puncte de vedere la Muzeul Tarii Crisurilor. Directorul institutiei, Aurel Chirac, a adus acasa Medalia Aniversara „Centenarul Marii Uniri”, care i-a fost inmanata joi, la Bucuresti, in Sala Unirii de la Muzeul Cotroceni, de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Muzeul…

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO| Clubul Rotary District 2241 Romania și Republica Moldova: Alba Iulia 101. Acțiune organizata in orașul Unirii cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei Clubul Rotary District 2241 Romania și Republica Moldova: Alba Iulia 101. Acțiune organizata in orașul Unirii cu ocazia Zilei Naționale…

- In dimineața zilei de 24 noiembrie 2019 am plecat din Iași spre Chișinau impreuna cu prietena și colega de breasla, Cristina Mathias (editor coordonator Evenimentul zilei de Moldova, membra AJRP). Am plecat sa votam acolo, in semn de prețuire și unire cu frații noștri de peste Prut, in Basarabia; sa…

- Romania si Republica Moldova vor gasi modalitati de dialog pentru ca relatiile au la baza o suma importanta de valori comune. Aceasta este opinia ambasadorului Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, si a fost facuta in cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul Publika TV, transmite IPN.

- Deputatul PNL de Ilfov, Daniel Gheorghe, face o analiza dura a situației politice din Basarabia, aratand ca, astazi, prin caderea guvernului Maia Sandu, celalalt stat romanesc se va indeparta și mai mult de Romania și integrarea europeana.”Guvernul de la Chișinau a cazut. De azi incolo…

- Toni Grecu a ironizat noncombatul din aceasta campanie electorala, in care mai mulți candidați, inclusiv președintele Klaus Iohannis au refuzat sa participe la dezbateri. Tetelu realizeaza azi in studioul Libertatea o altfel de emisiune electorala. Printre invitați este prezent și Toni Grecu, binecunoscutul…