Arta digitală: piața NFT merge pe roller coaster Piața NFT (jetoane non-fungibile), certificatele de proprietate digitala incorporate in blockchain (o tehnologie de stocare și transmitere a informațiilor bazata pe criptografie), este in plina ascensiune de un an. In urma vanzarii record de 69 de milioane de dolari (65,4 miliarde de euro) a unui NFT al artistului Beeple in martie 2021, volumul tranzacțiilor a […] The post Arta digitala: piața NFT merge pe roller coaster first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momente de groaza pentru noua persoane in Belgia, dupa ce au ramas blocate ore in sir intr-un “roller coaster”, la peste 30 de metri inaltime. Dupa mai multe zile in care furtunile au facut ravagii in Belgia, oamenii au sperat sa aiba o zi de relaxare in parcul de distractii. Insa la scurta vreme dupa…

- Momente de groaza pentru noua persoane in Belgia, dupa ce au ramas blocate 6 ore intr-un “roller coaster”, la peste 30 de metri inaltime. Dupa mai multe zile in care furtunile au facut ravagii in Belgia, oamenii au sperat sa aiba o zi de relaxare in parcul de distractii . Insa la scurta vreme dupa ce…

- Piata RCA a ajuns la un nivel record al primelor brute subscrise in 2021, respectiv 5,93 mld. lei, consemnand cel mai mare avans din ultimii 11 ani, de 49,4% fata de anul 2020, potrivit datelor preliminare ale ASF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Titeiul Brent a fost cotat in crestere cu 55 de centi, pana la 94,99 dolari pe baril, dupa ce in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel din octombrie 2014, de 96,16 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 85 de centi, pana la 93,95 dolari pe…

- Ritmul actual de adoptare a vehiculelor electrice este rapid: unul din cinci autovehicule vandute in Europa in anul 2021 a fost electric, insa accelerarea acestui ritm depinde de asigurarea unei experiente de consum optimizate prin intermediul unei infrastructuri de alimentare solide, care sa permita…

- Alerta pe piața alimentara din Romania: ANSVSA a descoperit loturi de migdale contaminate cu cianura sau acid cianhidric Alerta pe piața alimentara din Romania: ANSVSA a descoperit loturi de migdale contaminate cu cianura sau acid cianhidric Mai multe loturi de migdale cu acid cianhidric sau cianura…

- La doar cateva luni dupa ce a finalizat ultimul control masiv care a vizat activitatea din zona emiterii de RCA și a gestionarii daunelor pe aceasta linie, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) este iar in control la cațiva dintre marii jucatori din asigurari. De aceasta data, spun surse din…

- Este vorba de un tip de biscuiți digestivi cu ovaz, fara adaos de zahar, produși in Spania. Produsul asupra caruia a fost ridicata suspiciunea, a fost retras deja din mai multe hipermarket-uri (Selgros, Auchan și Carrefour). Autoritațile sanitare fac un apel la consumatori sa inapoieze produsul la magazin…