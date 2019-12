Arta de a fi optimist

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Bacau a participat, ieri, la intalnirea cu premierul Ludovic Orban și ministrul de Finanțe Florin Cițu, alaturi de primarii din conducerea Asociației Municipiilor. “Am susținut faptul ca avem nevoie de predictibilitate bugetara iar alocarile de fonduri spre municipii sa nu mai…

- Ieri, 13.10.2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera și Eliberare Permise de Libera Trecere, aflați in exercitarea atribuțiunilor de serviciu au fost sesizați de catre o persoana cu privire la faptul ca aceasta gasise un portofel in zona Targului Auto. Urmare a verificarilor…

- Inventarierea a inceput in luna august, in Cimitirul Sarata 1, care se intinde pe o suprafața de peste 9 ha. Pana in prezent a fost centralizata situația a peste doua treimi din totalul locurilor de veci. Urmatoarea activitate de inventariere a locurilor de veci se va desfașura in Cimitirul Central…

- In jur de 20 de cutii de lapte cu termen de valabilitate expirat de trei luni a fost marți distribuit elevilor de la Școala „Al. I Cuza” Bacau, prin programul „Laptele și cornul”. Cei care au sesizat neregula au fost parinții. Direcția Sanitara și Inspectoratul Școlar au efectuat ieri un control in…

- De vreo cateva ședințe de consiliu local, cam de cand a primit «semnul negru» primarul Cosmin Necula, ramanand fara sprijinul politic al colegilor de partid, consilierii PSD au inceput sa prinda curaj și sa muște aprig in luarile de cuvant. Trei ani au stat ca niște școlari in banca, stresați sa nu-i…

- Jandarmii bacauani au fost solicitați sa intervina zilele acestea in localitatea Stanișești, județul Bacau, pentru a salva o femeie atacata de viespi, in propria locuința. Plt. adj. Teletin Tudorel si sg. maj Padureanu Evelina au intervenit si au acordat primul ajutor unei femei in varsta care a fost…

- „Scuturand frunze galbene și rascolind numeroase amintiri de demult”, in splendoarea acestei toamne a avut loc la Onești cea de-a 51-a ediție a „Zilelor Culturii Calinesciene”. Un eveniment de tradiție de care iubitorii de cultura din zona Vaii Trotușului se bucura an de an, organizatori fiind Primaria…

- Pentru ca incepe un nou an universitar, instituția de invațamant superior de stat din Bacau, Universitatea „Vasile Alecsandri”, prezinta programele de schimburi universitare cu finanțare europeana pe care le deruleaza inca de la demararea acestora, in 1997, in Romania (TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS, LIFELONG…