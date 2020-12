Cum arata relațiile interumane in 2020? Un artist german chestioneaza felul in care pandemia a modificat raporturile sociale. Florian Mehnert propune serii de fotografii și creații inspirate de distanțarea sociala. Captivi in bule transparente In contextul pandemiei, distanțarea sociala a anulat toate interacțiunile normale dintre oameni. De la ritualul salutului,... The post Arta contemporana și distanțarea sociala appeared first on Tabu .