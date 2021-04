Dupa o lupta care a durat cateva luni, romanii pot in sfarșit sa iși ingroape morții cu minima demnitate. Modificarea ordinului privind restricțiile legate de inmormantari a reprezentat o victorie a presei, a jurnaliștilor de la Antena 3. Antena 3 a dezvaluit in premiera ce prevedea ordinul de ministru in aceasta privința. Problema fusese semnalata […] The post Art.7 – Victoria presei impotriva nepasarii. Adevarata imagine a lui Vlad Voiculescu, dezvaluita de jurnaliștii Antena 3 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .