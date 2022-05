Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Pitești ii invita pe cei mici, alaturi de parinți și bunici, miercuri, 1 iunie, la Gradina Zoologica din Trivale, acolo unde intrarea va fi gratuita pentru toți vizitatorii pe tot parcursul zilei. Citește și: ANALOGUE – festivalul cu care Mioveniul vrea sa dea lovitura in septembrie…

- Art Safari va fi deschis special de 1 Iunie si lanseaza Family Ticket, un bilet pentru intreaga familie. In aceasta zi, toti copiii au acces gratuit la evenimentul dedicat artei, iar adultii care ii insotesc beneficiaza de 50% reducere la bilete, anunta organizatorii, conform news.ro. Fii…

- O tanara a fost surprinsa cum iese pe geamul unei mașini cu numere diplomatice și a inceput sa se filmeze cu telefonul. Totul s-a intamplat ieri, 15 aprilie in centrul capitalei. Incidentul a fost facut public pe o rețea de socializare.

- Centrul Cultural Vrancea, sub egida Consiliului Județean Vrancea, organizeaza, miercuri, 13 aprilie 2022, la ora 12.30, in Caminul Cultural Biliești, spectacolul de ventrilocie: Crina și papușile vorbitoare! Firma Hanul lui Ureche SRL a sponsorizat evenimentul, venind in intampinarea copiilor din comuna,…

- Cea de-a 9-a editie Art Safari (12 mai-7 august) va avea loc, anul acesta, in Palatul Dacia-Romania, din Centrul Vechi al Bucurestiului (str. Lipscani, nr. 18-20), fiind pentru prima data in istoria evenimentului cand acelasi spatiu este folosit doi ani la rand, in baza unui parteneriat intre Art…

- Cea de-a 9-a ediție Art Safari, aflata sub patronajul Ministerului Culturii, va avea loc, anul acesta, in Palatul Dacia-Romania, din Centrul Vechi al Bucureștiului (str. Lipscani, nr. 18-20), fiind pentru prima data in istoria evenimentului cand același spațiu este folosit doi ani la rand, in baza unui…

- In 19 și 20 martie brașovenii sunt invitați sa descopere cum pot participa la construirea primei gradini urbane cu compost colectiv din Brasov si a unei gradini senzoriale. Festivalul atelierelor de primavara este un festival care iși propune sa aduca oamenii mai aproape de natura atat prin ateliere…

- Școlile din Chișinau și-au deschis ușile pana in prezent pentru 291 de elevi ucraineni. Despre aceasta a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința de astazi a primariei. Edilul capitalei a precizat ca multe alte solicitari urmeaza a fi acceptate.