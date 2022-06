„Art on the Stream”, un proiect internațional de artă contemporană cu artiști din opt țări, la Timișoara Sambata, 11 iunie, intre orele 15:00 și 18:30 la galeria timișoreana „Helios” va fi vernisata expozitia care face parte din proiectul internațional itinerant de arta contemporana intitulat „Art on the Stream”, in prezenta curatorilor si artistilor participanti, care vor face si tururi ghidate. Expoziția, gazduita atat de galeria „Helios” cat și de „Galleria 28” pana […] Articolul „Art on the Stream”, un proiect internațional de arta contemporana cu artiști din opt țari, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

