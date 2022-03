Art Bunavestire la Muzeul Țării Oașului Expoziția Art Bunavestire sau proiectul „ Art Bunavestire” conceput și organizat prima data in anul 1987 de catre șapte artiști plastici, proiectul fiind unul cu un inceput mai timid, dar incet, incet a ajuns ca sa fie o expoziție cu tradiție, celebrata in fiecare an și in aceași zi de 25 Martie. In aceasta expoziție au expus nume sonore atat din țara cat și din strainatate in toți acești 36 de ani, de existența, de tradiție. Art Bunavestire este un eveniment cultural și vine in pachet cu o expoziție diversificata aducand in fața vizitatorilor lucrari artistice de pictura, sculptura și grafica.… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

